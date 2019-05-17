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Sultangazi’de at binme tesisleri çocukların ilgi odağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:12 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi’nin atlı sporları sevdirmek ve temel binicilik eğitimleri vermek amacıyla hayata geçirdiği at binme tesisleri ilgi odağı oldu.

Sultangazi Belediyesi’nin atlı sporları sevdirmek ve temel binicilik eğitimleri vermek amacıyla hayata geçirdiği at binme tesisleri ilgi odağı oldu. Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda at severlere kapılarını açan Sultangazi Belediyesi At Binme Tesisleri’nde uzman eğitimcilerin eşliğinde atlarla bir araya getirilen öğrencilerin atlara bindirilerek farklı bir deneyim edinmeleri sağlanıyor.
Özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel, psikolojik gelişimlerine katkılarıyla ön palana çıkan at sevgisi, Sultangazi Belediyesi At Binme Tesisleriyle yeniden hayat buluyor. Sultangazi Belediyesi’nin atlı sporları sevdirmek, temel eğitim vermek ve doğada at binme konusunda geziler düzenlemek amacıyla Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda kurduğu at binme tesisleri özellikle çocukların ilgi odağı oldu.
Sultangazi Belediyesi At Binme Tesisleri’nde, çocuklara ve at meraklılarına binicilik eğitimleri veriliyor. Çocuklara yönelik yapılan eğitimler kapsamında Sultangazi Şehir Ormanları gezdiriliyor. Daha sonra uzman eğitimcilerin eşliğinde Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda atlarla bir araya getirilen öğrenciler, atlara bindirilerek farklı bir deneyim edinmeleri sağlanıyor. Çocuklar daha sonra atlarla birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor. Sultangazi Belediyesi At Binme Tesisleri’nde ise bugünlerde küçük misafirini ağırlamanın heyecanını yaşıyor. Tesiste gözlerini dünyaya açan küçük midilli tayı, en çok çocukları sevindirdi. Çocuklar, görevlilerin nezaretinde atlarla tur atarken, küçük midilli tayını da yakından görme imkanı buluyorlar.

Hayvan sevgisinin küçük yaşlardan aşılanması gerekir
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, hayvan sevgisinin önemine dikkat çekti. Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini ifade eden Başkan Dursun, “Çocuklar gelişim çağında hayvanlarla iletişime geçmeye başlarlarsa; ileride daha merhametli, muhakeme yeteneğine sahip, özgüvenli ve vicdan sahibi kişilere dönüşürler. Bu nedenle hayvan sevgisini küçük yaşlarda aşılaması gerekiyor” dedi.
“Atların, insanla binlerce yıllık bir dostluğu vardır” diyen Başkan Dursun, “Atların gözüne bir kez baktığınız, ona bir kez dokunduğunuz ve onunla yol almaya başladığınız zaman hayatınız değişir. Atlar, neye ihtiyacınız varsa onu size verecek kadar cömerttir. At, sahibini incitmeyen, koruyan, yolda ona yardımcı olandır” dedi.

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