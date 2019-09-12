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Sultangazi'de babasından kaçan çocuk pencereden atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de  babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın 1.

Sultangazi'de babasından kaçan çocuk pencereden atladı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın 1. kat penceresinden atlayarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan hastaneye kaldırılan çocuğun 15 yaşındaki ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup arka balkondan atladığı ileri sürüldü.
Olay, geçen Cuma günü Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki çocuğu bulunan Ramazan A. ve İlknur A., arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşinden şiddet gördüğü öne sürülen İlknur A., 8 ay önce evden ayrılarak sığınma evine yerleşip eşine boşanma davası açtı. Çiftin iki çocuğu da baba Ramazan A. ile kalmaya devam etti.

"BABAM BANA ZARAR VERECEK. ANNE BENİ KURTAR"
Eşinin hangi kadın sığınma evinde olduğunu öğrenemeyen Ramazan A.'nın, bu nedenle iki çocuğuna da şiddet uyguladığı öne sürüldü. İddialara göre, 14 yaşındaki Doğukan A., olay günü annesini cep telefonundan görüntülü arayarak, "Babam bana zarar verecek. Beni kurtar" derken babasına yakalandı. Ramazan A.'nın, sığınma evinde kalan eşine kameradan tabanca gösterip, "Eve dönmezsen çocuğu ayaklarından vurmaya başlarım" diyerek tehditler savurduğu iddia edildi. Babasından korkup kaçan Doğukan A., 5 katlı apartmanın 1. katındaki evlerinde pencereden aşağı atladı. Düştüğü yolda vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Doğukan A., için mahalle sakinleri ambulans çağırdı. Doğukan A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğukan A., burada yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.
Polis, Ramazan A.'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen Ramazan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 AY ÖNCE ABLASI DA AYNI BALKONDAN ATLAMIŞ
Doğukan A.'nın ablası Ayşegül A.'nın da 2 ay önce aynı balkondan atladığı ileri sürüldü. Ramazan A.'nın, 15 yaşındaki kızı Ayşegül A.'nın cep telefonu ile sosyal medyada zaman geçirmesine sinirlenip, onu bıçakla tehdit ettiği, kızın babasından korkup kaçmaya çalışırken, evlerinin arkasındaki balkondan atladığı iddia edildi.

(FOTOĞRAF)

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