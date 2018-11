 SULTANGAZİ'DE BARİYER DEHŞETİ : 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan minibüsün çarptığı boru bariyer, minibüsün tabanından girerek arka pencereden çıktı. Kaza sürücü feci şekilde can verdi.

Kaza, Sultangazi Cebeci Mahallesi Orhangazi altgeçidinde saat 16.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (25)yönetimindeki 34 RS 0544 plakalı minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin bir kısmı araca ok gibi saplandı. Sürücü Mehmet Yılmaz feci şekilde can verdi. Öte yandan arkadan gelen 34 ZS 9045 plakalı araca da kopan bariyerlerin bir kısmı çarptı. Bariyerler otomobilin arka sağ lastiğini kopardı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri olayyerini güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı. Yol trafiğe kapatılırken, polisin işlemlerinin ardından yolun trafiğe açılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Olay yeri

-Araçların görüntüsü

-Ok gibi saplanan bariyer

-Cenazeden görüntü

-Yakınların gelmesi

-Ağlayanlar

-Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Bariyerlerin görüntüsü