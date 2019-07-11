Sultangazi'de belediye önündeki eylemde gerginlik

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de kamyonetle sebze ve meyve satan satıcılar, zabıtanın kendilerine satış yaptırmadığı gerekçesiyle belediye önünde eylem yaptı. Kamyonetleriyle belediye önüne gelen grup, kasa kasa domatesleri yere dökerken eylem sırasında gerginlik yaşandı.. Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kabahatler kanunu çerçevesinde sokaklarda kamyonetle sebze, meyve satanlara cezai işlem uyguluyor. Kamyonetleriyle satış yapan yaklaşık 20 satıcı, ilçede bulunan manav ve marketçilerin şikayetiyle kendilerine yönelik zabıtanın baskı uyguladığını öne sürerek eylem yaptı. Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen satıcılar, kamyonetleriyle Sultangazi Belediyesi'nin önüne ilerledi. "BİZİ MARKETÇİLER ŞİKAYET EDİYOR" Market ve manavların şikayeti üzerine kendilerine baskı yapıldığı öne süren satıcılardan biri, "Halkımız bizden memnun.Bizde ekmeğimizin peşindeyiz. Kimsenin rahatsız olmasını istemiyoruz. Zamanı geldi halk ucuza yesin diye domateslerimizi bahçelerimizden toplayıp, getiriyoruz. Kazanacağımız 60-70 TL para, ama zabıta arkadaşlarımız bizi günlük 300-500 TL zarara uğratıyorlar" dedi. GERGİNLİK ÇIKTI Satıcılar, kasa kasa domatesleri belediyenin önüne döktü. Eylemciler, domatesleri belediye binasına doğru da fırlattı. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı eyleme polis müdahale etti. Yapılan izinsiz eylemde 20 satıcı gözaltına alındı. Belediye önüne dökülen domatesleri bazı vatandaşlar toplayarak, evine götürürken, temizlik işçileri belediye önünde temizlik çalışması yaptı. ANONSLAR RAHATSIZ EDİYOR Sultangazi Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; "Kamyonetlerle satış yapan seyyar satıcılar yüksek anonslarla vatandaşları rahatsız ediyor. Son günlerde artan şikayetler doğrultusunda, Zabıta ekiplerimiz, açıkta ya da seyyar araçlarla gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara karşı denetimlerini sıklaştırıldı. Zabıta ekiplerimiz, ilçe genelinde gündüz ve gece olmak üzere toplu çalışma programı uyguluyor. Son günlerde gerçekleştirdiği çalışmalarda gündüz faaliyet gösteren seyyar satış yapan araç ruhsatlarına işlem yapan ekipler, birçok seyyar satıcıya, 'Kabahatler Kanunu'na göre işlem yaparken, ses sistemlerine de el koydu." ifadelerine yer verildi.

