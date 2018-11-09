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Sultangazi'de beton mikseri devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Sultangazi'de beton mikseri devrildi

Emin YEŞİL - İstanbul (DHA) -SULTANGAZİ'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 10.15'te Sultangazi Habipler-Arnavutköy bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de beton mikseri devrildiSultangazi'de beton mikseri devrildiSultangazi'de beton mikseri devrildi

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