Sultangazi'de beton mikseri devrildi

Emin YEŞİL - İstanbul (DHA) -SULTANGAZİ'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 10.15'te Sultangazi Habipler-Arnavutköy bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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