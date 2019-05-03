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SULTANGAZİ'DE BEYZBOL SOPALI AKRABA DEHŞETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Sultangazi'de 1 kişi akrabaları tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü.  Uğur Mumcu Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda meydana gelen olayda iddialara göre, aralarında daha önce husumet bulunan 24 yaşındaki Sergen Durmaz ve 2 akrabası arasında meydanda başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de 1 kişi akrabaları tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü.
Uğur Mumcu Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda meydana gelen olayda iddialara göre, aralarında daha önce husumet bulunan 24 yaşındaki Sergen Durmaz ve 2 akrabası arasında meydanda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli akrabalar Sergen Durmaz'ı yere yatırarak yanında getirdikleri beyzpol sopasıyla başına vurdu. Onlarca kişinin gözü önünde Durmaz'ı öldüresiye döven 2 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı.

AMBULANS GELENE KADAR TAMPON YAPTI
Başına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Sergen Durmaz'a ilk müdahaleyi meydandakiler yaptı. Emirhan Yüzgeç adlı bir genç yerde yatan Durmaz'ı görünce aracını durdurarak yardıma koştu. Yüzgeç, ambulans gelinceye kadar Durmaz'ın daha fazla kan kaybetmesini önlemek için müdahalede bulundu. Sergen Durmaz'ın kan kaybını durdurmak için eliyle tampon görevi yapan Emirhan Yüzgeç, bir yandan da Durmaz'dan kendisini bıçaklayanları tanıyıp tanımadığını öğrenmeye çalıştı.

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI POLİSE SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Olay yerine gelen Sergen Durmaz'ın yakınları, kendilerini sakinleştirmeye çalışan polislere saldırmaya çalıştılar. Sergen Durmaz'a saldıran 2 kişiyi tanıdıklarını söyleyen Durmaz'ın akrabaları daha sonra olay yerinden koşarak ayrıldılar. Olay yerinde inceleme yapan polis ucu yamulmuş bir bıçak buldu. Durmaz'ın vücudunda bıçak izine ise rastlanmadı. Durmaz, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"YERE YATIRDILAR, BEYZBOL SOPASIYLA VURMAYA BAŞLADILAR"
Sergen Durmaz'a yardım etmeye çalışan Emirhan Yüzgeç, "Biz arabayla gelirken 2 kişinin bir kişiyi kovaladığını gördük. Ondan sonra yere yatırdılar. Beyzbol sopasıyla vurmaya başladılar. Ondan sonra biz aşağı indik. Onlardan biri beyzbol sopasıyla aşağıya doğru kaçtı. Diğeri de yukarıya doğru kaçtı. Ondan sonra biz hemen müdahale etmeye başladık. Ambulansı bekledik. Bıçak yerdeydi. Bıçak yarası görmedik." dedi.
Polis saldırı sonrası kaçan saldırganları arıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Meydanda toplananlar
-Yerde yatan yaralı
-Durmaz'ın akrabaları
-Yaralının ambulansa konulması
-Görgü tanığı Emirhan Yüzgeç ile röportaj
-Genel ve detaylar

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