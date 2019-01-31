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Sultangazi'de bir aracın alev alev yanması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:42 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de, seyir halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç küle döndü.

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de, seyir halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç küle döndü. İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halinde giden Muzaffer Demir yönetimindeki 34 LPM 38 plakalı araç bir anda alev aldı. Yanan araçta ölen ya da yaralanan bulunmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. İTFAİYE ARACINDA SU YOKTU İDDİASI Aracın alev alev yanması ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşlar yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye aracında su olmadığı, bundan dolayı yangına müdahale edemediğini iddia ediyor. "BİR ANDA TUTUŞTU" Araç sahibi Muzaffer Demir, "Seyir halinde iken araç bir anda tutuştu. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarından yangının çıktığını söyledi" dedi. Hanifi Bayram adlı vatandaş ise, "Baktım araba tutuşmuş. Yanan arabanın yanında başka bir araç vardı. Araç sahibine niye aracını çekmediğini sordum. O da bana çekemediğini söyledi. Bende anahtarları alıp kendim çektim. Cesaret edemedi kendisi, ben kendim cesaret ettim. O aracı çekmeseydim o da yanacaktı" diye konuştu.

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