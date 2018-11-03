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Sultangazi'de bir işyerinde yangın (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de 5 katlı bir apartmanın en üst katından bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de 5 katlı bir apartmanın en üst katından bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İşyerinde mahsur kalan 4 kişi kurtarılırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, 08.30'da 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı 2000 Sokakta bulunan 5 katlı işyerinin 5. kat ve çatısında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşyerinde mahsur kalan 4 kişiden biri camı kırıp yan binaya geçerken, diğer 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına İstanbul itfaiyesi 26 araç ve 76 personelle müdahalede bulunurken, işyerindeki yangın kontrol altına alındı. "YANARAK ÖLCEĞİZ DİYE KORKTUK" Yangın sırasında içeride olan ve yan binaya geçerek, kurtulan işçi Ramazan Zorba olayı şöyle anlattı; Burası ayakkabı bağcığı üreten bir atölye. Çalışıyorduk, birden bire Aseton adı verilen bir madde alev aldı. Bir an burada kalıp, yanarak öleceğiz diye korktuk. Yan binaya geçerek, canımı kurtardım. İçeride kalan 3 arkadaşı da itfaiye ekipleri kurtardı.

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