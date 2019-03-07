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Sultangazi’de bir kişi sokak ortasında bacaklarından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Sultangazi’de sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi’de sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsın 16 yıldır çalıştığı tekstil atölyesindeki patronuyla husumeti olduğu ve patronunun vurdurttuğunu iddia ettiği öğrenildi.
Olay, saat 07.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 101. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yıl birlikte çalıştığı tekstil atölyesindeki patronuyla husumetli olan Yaşar A., sabah işe gitmek için evinden çıktı. Yaşar A., sokakta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde bacaklarından iki kurşunla yaralanan Yaşar A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak, inceleme başlattı. Yaşar A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Büyük ihtimal patronum vurdurttu" dedi
Yaralının bacaklarından vurulduğunu ifade eden Mustafa Muthaf, “İki el silah sesi geldi. Balkondan baktığımda Yaşar isminde bir arkadaşın bacaklarından vurulduğunu gördüm. Kendisine neden olduğunu sorduğumda ’Alacak verecek meselesi’ dedi. ’Büyük ihtimal patronum vurdurttu’ dedi. Sonra ambulans aldı hastaneye götürdü” diye konuştu.

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