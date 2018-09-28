Sultangazi'de büyük yangın (1)

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bir binada yangın çıktı. Binanın çatısı ve dış cephesinin alev alev yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

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