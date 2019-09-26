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Sultangazi'de çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.  Olay, Habibler Mahallesi'nde bulunan bir otomobil lastik tamirhanesinde meydana geldi.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Habibler Mahallesi'nde bulunan bir otomobil lastik tamirhanesinde meydana geldi. Veysel Kutlu, arkadaşı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti. İki arkadaş bir süre sohbet ettikten sonra Veysel Kutlu, iş yerinde bulunan çakmak gazı dolum tüpü ile çakmağına gaz doldurmak istedi. Bu sırada çakmak gazı tüpü bir anda patladı.

KENDİ YARASINI BIRAKTI, YARALANAN ARKADAŞINA YARDIM ETTİ

Patlama sonrası gaz tüpünün parçaları Mehmet Yılmaz ve Veysel Kutlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine saplandı. Kollarından yaralanan Mehmet Yılmaz, arkadaşı Veysel Kutlu'yu kanlar içerisinde gördü. Yılmaz, Kutlu'ya ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Yılmaz, Kutlu'nun daha fazla kan kaybetmemesi için iş yerinde bulunan bez parçalarıyla yaralarına tampon yaptı. Daha sonra otomobile bindirerek Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü. Kollarından yaralan Mehmet Yılmaz ve Veysel Kutlu tedaviye alındı. Mehmet Yılmaz yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken, Veysel Kutlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

"KULAĞIMDA ÇINLAMA SESİ DUYDUM"

Olay anını anlatan Mehmet Yılmaz, "Dükkan arkadaş geldi. Çakmağının gazı yokmuş. Gaz dolduruyordu. Gaz doldururken, gaz kaçağı oluşuyor. O da fark etmiyor. Çakmağı basınca nasıl olduysa tüp ile beraber patladı. Tüp patlayınca parçaları ikimizin vücuduna saplandı. Ondan sonra ben apar topar arkadaşımın vücuduna bez sardım. Hemen arabaya binip, hastaneye getirdim. Şu an durumu iyi" dedi

"GELDİĞİMDE YERDE KAN İZLERİ GÖRDÜM"

İş yeri sahibi İbrahim Alat ise,"Geldiğimde yerde kan izlerini gördüm. Arkadaşları aradım. Bir tanesinin durumu iyi, birinin durumu ise çok kötü. Kendi imkanlarıyla hastaneye gitmişler" dedi.

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