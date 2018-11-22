HABER

- SULTANGAZİ'DE ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

Sultangazi'de bir binanın çatı katı alev alev yanarken, evde bulunan yabancı uyruklu aile kendini son anda dışarı atarak ölümden döndü.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de bir binanın çatı katı alev alev yanarken, evde bulunan yabancı uyruklu aile kendini son anda dışarı atarak ölümden döndü.
Yangın, Malkoçoğlu Mahallesi'nde önceki gün gece saat 23.00'da 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Suriyeli bir ailenin oturduğu dairede iddialara göre, sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Alevler bir anda evi sarınca evde bulunan 4 kişilik Suriyeli aile kendilerini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Alevler yan binanın da çatısına sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Habipler, Sultangazi ve Başakşehir itfaiye amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi de sevk edildi. Çatı katının alev alev yanması ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
--------
-Alev alev yanan çatı
-İtfaiyenin müdahalesi
-Mahalle sakinleri

PARTNERSeks kasetiyle şantaj davasıSeks kasetiyle şantaj davası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadıİstanbul Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı
İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'danİstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

'Liderlerin örgücüsü!' Müşterilerini duyan şaşıp kalıyor

'Liderlerin örgücüsü!' Müşterilerini duyan şaşıp kalıyor

Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

İstanbul Boğazı kapatıldı! Dünyanın en büyük inşaat gemisi geçiyor

İstanbul Boğazı kapatıldı! Dünyanın en büyük inşaat gemisi geçiyor

Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.