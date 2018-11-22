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Sultangazi'de çatı katı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

Sultangazi'de bir binanın çatı katı alev alev yanarken, evde bulunan yabancı uyruklu aile kendini son anda dışarı atarak ölümden döndü.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de bir binanın çatı katı alev alev yanarken, evde bulunan yabancı uyruklu aile kendini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Yangın, Malkoçoğlu Mahallesi'nde önceki gün gece saat 23.00'da 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Suriyeli bir ailenin oturduğu dairede iddialara göre, sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Alevler bir anda evi sarınca evde bulunan 4 kişilik Suriyeli aile kendilerini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Alevler yan binanın da çatısına sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Habipler, Sultangazi ve Başakşehir itfaiye amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi de sevk edildi. Çatı katının alev alev yanması ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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