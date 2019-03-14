SULTANGAZİ'DE  ÇATI KATINDA YANGIN

-Polis, yangın nedeniyle binadan çıkan çocukları üşümesinler diye ekip aracına bindirdi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Sultangazi'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katındaki bir dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın çıkan binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıkarken, polis ekipleri de çocuklarla üşümesinler diye tek tek ilgilenelerek ekip aracına bindirdi.

Olay Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2185 Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakini alevleri görünce önce kendi imkanlarınla söndürmek istedi. Başaramayınca durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de tedbir amaçlı dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de yangını söndürmeye çalışan yaşlı adamı ambulansta kontrol etti.