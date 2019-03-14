HABER

Sultangazi'de çatı katında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 04:39 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katındaki bir dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de çatı katında yangın

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katındaki bir dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın çıkan binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıkarken, polis ekipleri de çocuklarla üşümesinler diye tek tek ilgilenelerek ekip aracına bindirdi.

Olay Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2185 Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakini alevleri görünce önce kendi imkanlarınla söndürmek istedi. Başaramayınca durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de tedbir amaçlı dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de yangını söndürmeye çalışan yaşlı adamı ambulansta kontrol etti.

POLİS, ÇOCUKLARI ÜŞÜMESİN DİYE EKİP ARACINA BİNDİRDİ
Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yangın sonrası sokakta bekleyen bina sakinlerinin çocuklarını üşümesinler diye tek tek araca bindirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bina sakinleri tekrar evlerine girdi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Sultangazi'de çatı katında yangınSultangazi'de çatı katında yangınSultangazi'de çatı katında yangın

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!
Canikli: ABD Başkanı işi gücü bırakmış Türkiye'ye yönelik tweet atıyorCanikli: ABD Başkanı işi gücü bırakmış Türkiye'ye yönelik tweet atıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Hangi projenizle Erdoğan'ın oyuna talipsiniz?' sorusuna yanıt

'Hangi projenizle Erdoğan'ın oyuna talipsiniz?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ve Gökhan Töre kararını verdi!

Ve Gökhan Töre kararını verdi!

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!

Ankara'da yakıt taşıyan tren raydan çıktı!

Taksim'de korkunç olay! Otelin 8'inci katından peş peşe atladılar

Taksim'de korkunç olay! Peş peşe atladılar!

13 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Motosikletli, otomobil sürücüsüne saldırdı, o anlar kamerada

Bir anda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.