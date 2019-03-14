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Sultangazi'de çatı katında yangın (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katındaki bir dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katındaki bir dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın çıkan binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıkarken, polis ekipleri de çocuklarla üşümesinler diye tek tek ilgilenelerek ekip aracına bindirdi. Olay Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2185 Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakini alevleri görünce önce kendi imkanlarınla söndürmek istedi. Başaramayınca durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de tedbir amaçlı dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de yangını söndürmeye çalışan yaşlı adamı ambulansta kontrol etti. POLİS, ÇOCUKLARI ÜŞÜMESİN DİYE EKİP ARACINA BİNDİRDİ Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yangın sonrası sokakta bekleyen bina sakinlerinin çocuklarını üşümesinler diye tek tek araca bindirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bina sakinleri tekrar evlerine girdi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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