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  4. Sultangazi’de çatı katındaki yangın paniğe neden oldu

Sultangazi’de çatı katındaki yangın paniğe neden oldu

21.11.2020 15:39 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de, 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sultangazi’de, 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kimsenin yara almadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olay, saat 14.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2580 sokaktaki 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısındaki dairede yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar bir yandan durumu itfaiye haber verirken, bir yandan da bina sakinlerini dışarı çıkmaları konusunda uyardı.
Vatandaşlar panik içinde binayı terk ederken, dumanlar kısa sürede çatıyı kapladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Soba bacasından çıktığı iddia edilen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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