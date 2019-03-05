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SULTANGAZİ'DE ÇATI YANGINI; YANGIN TELEVİZYONUN PATLAMASIYLA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 21:16 | Son Güncelleme

Ersan SAN - Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA Sultangazi'de, evdeki televizyonun patlaması sonucu binanın çatı katında yangın çıktı.

Ersan SAN - Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA
Sultangazi'de, evdeki televizyonun patlaması sonucu binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardıktan sonra yangını söndürdü.
Yangın, İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın nedeniyle, üst kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekipleri, binanın çatısından yükselen alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, binada hasar oluştu.
Yangının, evdeki televizyonun patlaması sonucu çıktığı belirlendi.

Görüntü Dökümü:
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-Alevlerin yükseldiği yangın
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Yaşanan hareketlilik
-Detaylar

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