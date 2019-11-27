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SULTANGAZİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARININ KAÇIŞI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:33 | Son Güncelleme

    Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA- SULTANGAZİ'de bir evden cep telefonu çaldıktan sonra kaçan 2 kişi, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle tespit edilerek yakalandı.

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA- SULTANGAZİ'de bir evden cep telefonu çaldıktan sonra kaçan 2 kişi, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi, Cebeci Mahallesi'nde 9 Kasım'da bir evden cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde yaşı küçük olan Y.Y. ve Ahmet T.(27) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet T.'nin uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve otodan hırsızlık suçlarından 11 suç kaydı olduğu belirlenirken yaşı küçük olan Y.Y.'nin hırsızlık, yağma ve uyuşturucu kullanmaktan 27 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet T. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken , küçük yaştaki Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin cep telefonunu çaldıktan sonra kaçma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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