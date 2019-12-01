HABER

Sultangazi'de çiğ köfte festivaline yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:36 | Son Güncelleme

ÇİĞKÖFTECİLER Derneği ve Sultangazi Belediyesi iş birliği ile 1.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)- ÇİĞKÖFTECİLER Derneği ve Sultangazi Belediyesi iş birliği ile 1. Çiğköfte festivali Sultangazi'de düzenlendi. Festivalde çiğ köfte almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sultangazi'de Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) ve Sultangazi Belediyesi işbirliği ile 1. Çiğköfte festivali düzenlendi. Sultançiftliği Merkez Camii önünde düzenlenen festivale çok sayıda kişi katıldı. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar, çiğ köfte alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 100 çiğ köfte ustasının aynı anda yoğurduğu çiğ köfteler, dürüm yapılarak sıraya giren vatandaşlara dağıtıldı. Çiğköftenin yanında Ayran, Şalgam suyu ve limonata verildi. Öte yandan festival alanında köprü, Herkül, Apollo ve Nemrut Dağı'nın çiğköfteden yapılmış heykelleri sergilendi.

Festivale katılan Metin Yıldız "Organizasyon yapanlardan Belediye Başkanımızdan ve sanatçılarımızdan Allah razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hava soğuk. Çiğ köfte zamanı. Herkesi bekliyoruz" dedi. Festivale katılan bir başka vatandaş ise "Festival çok güzeldi. Sağ olsunlar, güzel bir proje hazırlamışlar. Yağmura rağmen bekliyoruz soğukta" dedi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Balık tutmak için gittiği gölde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandıBalık tutmak için gittiği gölde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı
Başakşehir'de otomobil su kanalına düştüBaşakşehir'de otomobil su kanalına düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Singapur’dan İstanbul Havalimanı’na Airbus A350’lerle ilk tarifeli uçuş

İstanbul Havalimanı'na ilk kez indi!

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Uyuşturucu bağımlısı, annesini odunla uykuda öldürmüş

Öz annesini feci şekilde öldürdü! Korkunç olay

Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı

Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü!

Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Feci kaza! 1'i ağır 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.