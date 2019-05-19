HABER

SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARI İZLEYEREK MASTÜRBASYON YAPTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

  SULTANGAZİ'de  sokakta oyun oynayan kız çocuklarını izleyerek mastürbasyon yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu A.S., yakalanarak, gözaltına alındı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
SULTANGAZİ'de sokakta oyun oynayan kız çocuklarını izleyerek mastürbasyon yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu A.S., yakalanarak, gözaltına alındı.
İddialara göre; Sultangazi sokakta oyun oynayan kız çocuklarını izleyen bir kişi, bir yandan telefonla konuşuyormuş gibi yaparken bir yandan da mastürbasyon yaptı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden kişi, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Görüntüye yansıyan olayda, Yunus Emre Mahallesi’nde oyun oynayan kız çocuklarını gören bir kişi, bir yandan telefonla konuşuyormuş gibi yaparken bir yandan da elini pantolonunun cebine sokarak mastürbasyon yapıyor.

EMNİYET ÖZEL EKİP KURDU
Görüntülerin sosyla medyada paylaşılmasından sonra Asayiş Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 30 güvenlik kamerası tek tek incelendi ve şüphelinin izine 50. Yıl Mahallesi’nde ulaşıldı. Bir sokakta oyun oynayan çocukları gözleyerek yine mastürbasyon yapan A.S., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheliinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:
--------------------
-Cep telefonu görüntüsü
-Şüphelinin yakalanma anı
-Araca konması
-Şüpehlinin sokaktaki görüntüleri
-Aktüel görüntüler
-Şüphelinin emniyetten çıkışı

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Beyşehir Gölü’nden tarımsal alanlara su akışı başladıBeyşehir Gölü’nden tarımsal alanlara su akışı başladı
Ordu’da Aybastı için seferberlikOrdu’da Aybastı için seferberlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.