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Sultangazi'de çocukları izleyerek mastürbasyon yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de  sokakta oyun oynayan kız çocuklarını izleyerek mastürbasyon yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu A.S., yakalanarak, gözaltına alındı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de sokakta oyun oynayan kız çocuklarını izleyerek mastürbasyon yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu A.S., yakalanarak, gözaltına alındı.

İddialara göre; Sultangazi sokakta oyun oynayan kız çocuklarını izleyen bir kişi, bir yandan telefonla konuşuyormuş gibi yaparken bir yandan da mastürbasyon yaptı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden kişi, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Görüntüye yansıyan olayda, Yunus Emre Mahallesi’nde oyun oynayan kız çocuklarını gören bir kişi, bir yandan telefonla konuşuyormuş gibi yaparken bir yandan da elini pantolonunun cebine sokarak mastürbasyon yapıyor.

EMNİYET ÖZEL EKİP KURDU

Görüntülerin sosyla medyada paylaşılmasından sonra Asayiş Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 30 güvenlik kamerası tek tek incelendi ve şüphelinin izine 50. Yıl Mahallesi’nde ulaşıldı. Bir sokakta oyun oynayan çocukları gözleyerek yine mastürbasyon yapan A.S., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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