HABER

SULTANGAZİ'DE ÇOK SAYIDA ESNAFTAN SAHTE PARAYLA ALIŞVERİŞ YAPAN KADIN KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

Sultangazi'de, fiyatı düşük herhangi bir eşya satın alırken sahte 200 lira verip para üstü alarak 8 esnafı dolandırdığı ileri sürülen kadın polis tarafından aranıyor.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de, fiyatı düşük herhangi bir eşya satın alırken sahte 200 lira verip para üstü alarak 8 esnafı dolandırdığı ileri sürülen kadın polis tarafından aranıyor. Kadının benzer şekilde iki ayrı işyerinden yaptığı dolandırıcılık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi ve Cebeci Mahallesi'nde sahte 200 lira ile alışveriş yapan bir kadının, aynı yöntemle biri taksici 8 esnafı dolandırdığı ortaya çıktı. Alışveriş yaptığı esnaflardan 20-25 liralık ürün alan kadın, parasını ödemek için dükkan sahiplerine 200 lira verip para üstü alarak, işyerlerinden ayrıldı. Aynı kadının Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına gelerek, Gaziosmanpaşa'ya gitti. Taksiciye de sahte 200 lira veren kadın, para üstünü aldıktan sonra taksiden inerek, kayıplara karıştı. Kadının iki ayrı işyerinden yaptığı dolandırıcılık olayı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Dolandırılan esnaflardan 2 kişi polis merkezine başvurarak kadından şikayetçi oldu. Polis benzer şekilde 8 esnafı dolandırdığı ileri sürülen kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"İLK BAKTIĞIMDA SAHTE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"
Telefon kılıfları satan Taner Göksel, "Genç bir kadın geldi. Bizden kulaklık alacağını söyledi. Biz de kulaklık seçeneklerini sunduk. 20 lira olan kulaklığı seçti. Çantasından ilk olarak 10 lira çıkardı. Daha sonra 200 lira çıkardı. Bana 200 lirayı verdi. Parayı ilk aldığımda sahte olduğunu anlayamadım. 200 lirayı aldıktan sonra kasaya attım. Kadın gittikten sonra, tekrar paraya baktım. Sahte olduğunu anladım. Bunun üzerine olayı polis karakoluna intikal ettirdim. Hatta burada birkaç esnafa da aynı şeyi yapmış. Sahte para vermiş" dedi.
Taksi Durağı sahibi Ercan Gökçe ise, "2 gün önce bir arkadaşımızın aracına biniyor. Kendisine 200 lira veriyor. 200 lira da sahte. Biz de diğer taksici arkadaşlarımızı uyardık. Bayram yaklaşıyor. Arkadaşlarımız duyarlı olsun, alın terlerini böyle insanlara yedirmesinler. Görüldüğü yerde 155'e ihbar edilsin" diye konuştu.

"BAYRAMA YAKIN OLDUĞU İÇİN SAHTE PARA OLAYLARI ÇOK OLUYOR"
Melih Savurgan adlı esnaf da Kurban Bayramı'nın yaklaşılmasıyla 'sahte para' dolandırıcılığının çoğaldığını belirterek, “Bize gelmedi. Yan komşumuza gelmiş. 200 liralık banknotlar yapmışlar. Orijinallerine de çok yakın. O yüzden esnaf arkadaşlarımızın daha dikkatli, olmaları tavsiyesinde bulunuyorum. Tam bayrama yakın bir zaman olduğu için, bu tür sahte para olayları çok oluyor. Para sayma makineleri bu konularda acil ihtiyaçtır" dedi.

Görüntü Dökümü:
---------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kadının işyerlerine girişi
-Alışveriş yapması
-Sahte parayı verip para üstü alması
(AKTÜEL)
-Dolandırıcılığın yapıldığı bölgeden detay
-Dolandırılan esnaf ve işyerinden detay
-Dolandırılan kişiler ile röp.
-Detaylar

Rizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyorRizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyor
Yapay zeka ile ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün olacakYapay zeka ile ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün olacak
Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmediSivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?

Kurban bayramı kaç gün tatil olacak?

Son dakika: Şemdinli'de sivil araçların geçişi sırasında hain tuzak: 1 ölü 1 yaralı

Şemdinli'de hain tuzak! 1 ölü 1 yaralı

YKS tercih dönemi başladı! AİS girişi ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

Üniversite tercihleri alınmaya başlandı!

Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama

Türkiye'den 'tahliye' iddialarına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.