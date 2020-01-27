HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdiler

Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de içinde 400 TL bulunan poşet, kamyondaki çöplerin boşaltılmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de içinde 400 TL bulunan poşet, kamyondaki çöplerin boşaltılmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde Fatmagül Çetin'e ait fırında, içinde 400 TL bozuk para bulunan poşet, yanlışlıkla çöpe atıldı. Fırındaki çöplerle birlikte para poşetinin de çöpe atıldığını fark eden fırın sahibi Çetin, belediyeden yardım istedi.
Mahalledeki çöpleri toplayan çöp kamyonu depolama tesisine gitmeden durduruldu. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü parkına getirilen kamyondaki çöpler alana boşaltıldı. Temizlik işçileri, yaklaşık 5 ton çöpün içinde 400 TL para olan poşeti aradı. Çöpün içinde yapılan aramalarda poşet bulundu. 400 TL Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla Fatmagül Çetin'e teslim edildi.
Çöplerin arasında parası bulunan Çetin "Parayı burada oğlum karıştırarak çöpün içine atmış. Bizde belediyeyi aradığımızda, belediye çalışanları paramızı buldu ve bize teslim ettiler. Belediyenin bu parayı bulması bizim için gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Onlara teşekkür ederiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı
FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından fay yasası yeniden gündemde!

Elazığ'daki depremin ardından fay yasası yine gündemde!

Beyoğlu’nda bir kişinin para dolu poşetini çalan kapkaççı 3 ay sonra yakalandı

Bu görüntüden 3 ay sonra yakalandı

Vicdansız anne, 40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı 'babasına ders vermek istedim' dedi

Vicdansız anne! 40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı

Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan deprem açıklaması: Rehberler destek için bölgede

Diyanet'ten deprem açıklaması: Manevi rehberlerimiz bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.