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Sultangazi’de çöpte yüzlerce ölü civciv bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir çöp konteynerinin önüne atılmış yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bulundu.

Sultangazi’de bir çöp konteynerinin önüne atılmış yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bulundu. Ölmek üzere olan civcivlerin seslerinden durumu fark eden mahalleli, gördükleri manzara karşısında isyan etti.
Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan bir çöp konteynerinin önünde dün gece saatlerinde yaşanan olay mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Çöp konteynerinin önünde yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bulundu. Ölmek üzere olan civcivlerin seslerini duyarak konteynerin yanına giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Satmak için aldığı civcivleri satamayınca çöpe bıraktığı iddia edilen şahıslara vatandaşlar “Allah ıslah etsin” diyerek tepki gösterdi.
Gece saatlerinde ölü ve ölmek üzere olan civcivleri gören bir işçi durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivleri ise barınağa götürdü.

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