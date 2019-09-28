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Sultangazi’de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

Sultangazi’de 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 6 katlı bir bina daha mühürlendi.İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalar mühürleniyor.

Sultangazi’de 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 6 katlı bir bina daha mühürlendi.
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalar mühürleniyor. Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan 6 katlı bir bina zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra mühürlenen 11 daireli binada yaşayan vatandaşlar, akrabalarına ve otele yerleşti.
Binanın altında bulunan işletme sahibi Mikail Ahi, “Biz yetkililere haber verdik kontrol amaçlı. Geldiler buraya bir anda mühürlediler. Binayı da tahliye ettiler. İşletme olarak mağduruz. Daha öncede vardı ama depremin de etkisi oldu. Deprem de olduğu için insanlar tedirgin. Toplam 11 daire ve 2 tane işletme var. Şu an otele taşıdılar birkaç aileyi, bazıları da yakınlarına gittiler. İşletme olarak biz de bekliyoruz biz de” dedi.

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