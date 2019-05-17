Sultangazi’de dev ekranda Final Four heyecanı

Sultangazi Belediyesi, Turkish Airlines Euroleague turnuvasında Final Four’da karşılaşan Anadolu Efes-Fenerbahçe BEKO karşılaşmasında maç coşkusunu doyasıya yaşamak için Ramazan etkinlikleri alanında dev LED TV kurdu.

Turkish Airlines Euroleague’de ilk defa iki Türk takımı yarı finalde karşı karşıya geldi. Anadolu Efes Spor Kulübü ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Final Four maçını izlemek isteyen taraftarlar, Sultangazi Belediyesi’nin Atatürk Bulvarı’nda kurulan dev ekran karşısında bir araya geldi. 7’den 70’e tüm Sultangazililer bu önemli maçı belediyenin kurduğu dev ekrandan takip etti.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı izleyen vatandaşların maç esnasındaki bazı pozisyonlara verdikleri tepkiler, renkli görüntüler oluşturdu. Fenerbahçeli taraftarlar meşale yakarak tezahüratta bulundu. İftardan önce dev ekranın önünde yerini alan vatandaşlar maç boyunca takıma destek verdi. Mücadeleyi 92-73 kazanan Anadolu Efes, finalde Türkiye’yi temsil edecek takım oldu. Maçtan sonra ise vatandaşlar Ramazan ayı için kurulan etkinlik alanında hoş vakit geçirdi.

Fenerbahçe’nin kazanmasını isteyen taraftar Akın Aydın, “Hayırlı ramazanlar diliyorum. Bugün burada Fenerbahçe’mizi desteklemek için toplandık. Avrupa’da İki tane Türk takımını temsil ediyoruz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe. Tabi ki kupa ülkemize gelsin istiyoruz ama Fenerbahçe’miz kazansın. Bizde mutlu olalım. Burada bize bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kupayı alacaklarını söyleyen Fenerbahçeli taraftar Hüseyin Kocaman, “İlk önce bu organizasyon için Sultangazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir ihtimalle kupayı kaldıracağız diye düşünüyoruz. Bu maç bizimdir. Onun için buradayız. Bekleyip göreceğiz. Sultangazilerle beraber farklı takımdan taraftarlarımız da var. Onlarda buradalar hep beraber izliyoruz. Mutlu sonu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

