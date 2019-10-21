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Sultangazi’de dubleks dairenin çatısı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

Sultangazi’de meydana gelen yangında bir evin çatısı alev alev yandı.

Sultangazi’de meydana gelen yangında bir evin çatısı alev alev yandı. Dubleks katta çıkarak çatıya sıçrayan yangında can kaybı yaşanmadı. Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.
Yangın, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2471. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatı katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dubleks dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın binanın çatısına sirayet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.
Yangını gördükten sonra itfaiye ekiplerini arayan Süleyman, “Saat 09.30 sıralarında yanık kokusu vardı binada onun farkına vardım. Çatıda yangın olduğunu gördüm. Kısa sürede itfaiye ve mal sahiplerine haber verdim. Olaya müdahale ettiler şu an için ciddi bir durum yok. Yaralanan kimse yok. Büyük bir ihtimal elektrik kontağından çıktı” dedi.

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