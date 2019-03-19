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Sultangazi'de eğitim kurumlarını hedef seçen hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.

İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarında 23 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında 5 farklı hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların yakalanması için operasyon yapıldı. 18 kişilik şebekeden 13'ü yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar ve 200 TLele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürdürüyor.

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