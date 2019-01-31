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Sultangazi'de eşini döven kişi araya girenleri bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de eşini döverek yerde sürükleyen adam, müdahale etmek isteyen mahalleliye bıçakla saldırdı.

Sultangazi'de eşini döven kişi araya girenleri bıçakladı

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de eşini döverek yerde sürükleyen adam, müdahale etmek isteyen mahalleliye bıçakla saldırdı. Bıçakla yaralanan 3 kişi ve darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALE EDEN 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI
Olay 50. Yıl Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafet S.'nin sokak üzerinde dini nikahlı eşi yabancı uyruklu Xatira O. (24)'yu dövmeye başladı. Rafet S.'nin kadının saçından tutup yerde sürüklediğini gören mahalleli araya girdi. Xatira O.'yu eşinin elinden kurtaran mahalle sakinleri Rafet S.'ye tepki gösterdi. Bıçağını çeken Rafet S. 3 kişiyi bıçakladı. Bunun üzerine çevredeki kalabalık Rafet S.'ye saldırdı.

KAÇARAK EVİNE SIĞINDI
Öfkeli kalabalık tarafından dövülen Rafet S. yaklaşık 600 metre uzaklıktaki evine kaçtı.
Mahalleli Rafet S.'yi evinde sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, müdahale ederek öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Y.Ö., N.H. ve S.K. ile darp edilen şüpheli Rafet S. ve eşi Xatira O.'yu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Hakkında gözaltı işlemi yapılan şüpheli Rafet S.'nin hastanede polis nezaretindeki tedavisi sürüyor. Bu arada, olay anında yaşanan hareketlilik bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de eşini döven kişi araya girenleri bıçakladıSultangazi'de eşini döven kişi araya girenleri bıçakladıSultangazi'de eşini döven kişi araya girenleri bıçakladıSultangazi'de eşini döven kişi araya girenleri bıçakladı

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