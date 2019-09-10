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Sultangazi’de eski eşin bıçaklanması sonrası yaşananlar kameralarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:45 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de yaşayan ve şiddet gördüğü için eşinden boşanan Merzuka Altunsöğüt (43), eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İstanbul Sultangazi’de yaşayan ve şiddet gördüğü için eşinden boşanan Merzuka Altunsöğüt (43), eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Eski kocanın saldırısı güvenlik kamerasına yansırken yaralı kadına vatandaşların yardım ettiği görülüyor.
Edinilen bilgiye göre, Sultangazi’de yaşayan Merzuka Altunsöğüt (43) eşi Soner Göztepe’den şiddetli geçimsizlik yaşadığı için 2012 yılında ayrıldı. Altunsöğüt, eşinden ayrıldıktan sonra kızı Cennet Göztepe (23) ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının evinde yaşamaya başladı. 2013 yılında açılan boşanma davası sürerken Altunsöğüt eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yakalanan Göztepe ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz cuma günü eski eşinin evine giden eski koca burada aile fertleriyle tartışma yaşadı. Daha sonra kırılan bir bardak nedeniyle yaralanan oğulları için anne Merzuka Altunsöğüt ve kızı Cennet Göztepe, hastaneye gitti. Bu sırada Soner Göztepe hastaneye giderek burada cebinden çıkardığı bıçakla eski eşini yaraladı. Bu sırada engel olmaya çalışan 23 yaşındaki Cennet Göztepe de elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan arbede sırasında Altunsöğüt ve eski eşi yere düştü. Kadın, eski eşinin elinden kurtulup yerden kalkarken adam çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

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