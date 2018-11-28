Sultangazi'de evleri su bastı

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de sağanak yağışın etkisiyle tıkanan rögarların taşması sonucu bodrum katlarda bulunan bazı evleri su bastı.

İsmetpaşa Mahallesi 155 sokakta rögarların tıkanması sonucu, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Su baskını evlerde zarara yol açtı.

Vatandaşlar su baskınını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ'ye ait vidanjör araçları, rögar kapaklarını açarak atık suyu tahliye çalışması yaptı. Tıkanan rögarları açan görevliler, daha sonra atık su basan dairelerde tahliye çalışması yaptı.

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