Sultangazi'de fabrika yangını (1)

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ Habipler'de bulunan bir fabrika alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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