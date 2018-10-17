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Sultangazi'de fabrika yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ Habipler'de bulunan bir fabrika alev alev yanıyor.

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ Habipler'de bulunan bir fabrika alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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