HABER

Sultangazi'de fabrika yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 19:38 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'nin Habipler Mahallesi'nde eski bir boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Emin YEŞİL-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'nin Habipler Mahallesi'nde eski bir boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İçerisinde kimyasal atık bulunan ve kısa sürede alevlere teslim olan fabrikadan yoğun duman yükseldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Sultangazi, Habipler Mahallesi, 2704 sokak üzerinde bulunan atıl bir boya fabrikasında saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçerisinde tiner ve benzeri kimyasal atıklar bulunan fabrika kısa sürede alevlere teslim oldu. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangına müdahale etmek için Sultangazi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sultangazi ve Arnavutköy itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın dakikalar içerisinde söndürüldü. Yangın sırasında çevre güvenliği sağlayan polis ekipleri fabrikada inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

PARTNERMağarada 5 ay saklanıyor! Afiyetle yiyorlar...Mağarada 5 ay saklanıyor! Afiyetle yiyorlar...
Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldüAdıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü
Tekirdağ'da 'palalı' soygunTekirdağ'da 'palalı' soygun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.