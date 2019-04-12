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Sultangazi'de 'Fatura Ödeme Merkezi' dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de fatura ödeme merkezinde çok sayıda kişi dolandırıldı.

Sultangazi'de 'Fatura Ödeme Merkezi' dolandırıcılığı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)-SULTANGAZİ'de fatura ödeme merkezinde çok sayıda kişi dolandırıldı.
Olay, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemek için fatura ödeme merkezine para yatıranlar, bir süre sonra aldıkları makbuzların sahte ve faturaların ödenmediğini fark etti. Yaklaşık 7 yıldır işletildiği öğrenilen fatura merkezine akın eden vatandaşlar, ödeme merkezinin kapalı olduğunu ve merkezi işleten kişinin kayıplara karıştığını öğrendi. Polis merkezine giden fatura mağdurları, polise durumu anlatarak kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kişiden şikayetçi oldu. Polis, çok sayıda şikayetçinin bulunduğu olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TAHSİLAT MAKBUZUNDA VEZNEDAR 'ABD' YAZIYOR
Dolandırıldığını söyleyen Nazlı Demir, "1 Nisan öncesi faturamın yatırılmadığını gördüm. Buraya gelip, neden yatırılmadığını sordum. Sistemden düştüğünü söyledi. 2 gün sonra geldim bir sürü faturası yatırılmamış mağdurları gördüm. Ben de bu mağdurlar arasında kaldığım için çok üzüldüm. 4 Nisan'da yatırdığım faturalar sistemden düşmemiş. Sabah gelmiş, kapıyı açık bırakıp kaçmış. Üzüldüm. Elektriğim kesildi. Yeniden gidip yatırdım. Şu anda su faturam gelmiş bugün. Üç fatura gözüküyor, yatırılmamış. 6-8 Nisan tarihleri arasında burada bir sürü insan vardı. Kiminin 3 bin, kiminin 5 bin liralık faturaları yatırılmamış. İnsanlar akşama kadar beklediler, sonra çekip gittiler. Çoğu insan karakola başvurmuş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Dükkan sahibini de dolandırmış. Yaklaşık 2 aylık kirayı ödememiş. Tahsilat makbuzlarında veznedar olarak 'ABD' yazıyor. Biz 'Amerika Birleşik Devletleri' diye dalga geçiyoruz şimdi aramızda. Tahsilat makbuzunda mühür yok, 'banka anlaşmalı' diye bir ibare yok. İnsan buna güvenerek parasını yatırdı. Ben uyandım ama geç uyandım" dedi. Didem Canpolat ise, "Sabah çocuğu banyo yaptırdım. Bugünde kınamız vardı. Geçen ay faturamı burada yatırdım. Sabah gelmişler, elektriği kesmişler. Haberim yok. Başka bir yere gidip fuara sorgulattığımda geçen ay ödediğim faturanın yatırılmadığını öğrendim" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de 'Fatura Ödeme Merkezi' dolandırıcılığıSultangazi'de 'Fatura Ödeme Merkezi' dolandırıcılığıSultangazi'de 'Fatura Ödeme Merkezi' dolandırıcılığıSultangazi'de 'Fatura Ödeme Merkezi' dolandırıcılığı

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