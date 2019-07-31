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Sultangazi’de geçen yıl öldürülen Muhammed Ali Kaya’nın katil zanlıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Sultangazi’de sahibi olduğu marketin önünde vurularak öldürülen Muhammed Ali Kaya’nın katil zanlıları yakalandı.

Sultangazi’de geçen yıl öldürülen Muhammed Ali Kaya’nın katil zanlıları yakalandı

Sultangazi’de sahibi olduğu marketin önünde vurularak öldürülen Muhammed Ali Kaya’nın katil zanlıları yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz yıl şubat ayında, Muhammed Ali Kaya (49) isimli şahıs, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan kendisine ait marketin önünde kalbinden tek kurşunla vurularak öldürülmüş, şüpheliler olayın ardından kayıplara karışmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın ardından harekete geçmiş, şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin bir yıl boyunca süren yoğun fiziki ve teknik çalışmaları neticesinde, cinayetin şüphelileri olduğu tespit edilen şahıslardan Engin A. (20) 30 Temmuz Salı günü Sultangazi’de, Caner A. (20) ise 29 Temmuz Pazartesi günü İzmir’de yakalanarak 30 Temmuz Salı günü İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getiridi. Emniyetteki sorgularında cinayeti neden işledikleri hakkında bilgi vermeyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi’de geçen yıl öldürülen Muhammed Ali Kaya’nın katil zanlıları yakalandı

Sultangazi’de geçen yıl öldürülen Muhammed Ali Kaya’nın katil zanlıları yakalandı

Sultangazi’de geçen yıl öldürülen Muhammed Ali Kaya’nın katil zanlıları yakalandı

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