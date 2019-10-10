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Sultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de kapağı açılan hafriyat kamyonundan yola taş ve molozlar döküldü.

Sultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerledi

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de kapağı açılan hafriyat kamyonundan yola taş ve molozlar döküldü. O sırada kamyonun arkasından gelen sürücülere tehlike saçtı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'ndan meydana geldi. Cebeci Mahallesi'ne doğru ilerleyen hafriyat kamyonunun arka kapağının açılması sonucu kasasında bulunan taş ve molozlar yola döküldü. Vatandaşların tüm uyarısına rağmen hafriyat kamyonu sürücüsü yoluna devam etti. Kamyonun arka kapağının açılması sonucu yola dökülen taş ve molozlar, arkadan gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda trafik yoğunluğunun azlığı, olası bir kazayı önledi. Yola savrulan taş ve molozlar, belediye ekipleri tarafından kısa sürede temizlendi.
(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerlediSultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerlediSultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerlediSultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerledi

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