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Sultangazi’de hırsızlar elbiseleri kucaklayarak böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir tekstil firmasına gelen yüzleri maskeli 5 kişi piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan elbiseleri dakikalar içerisinde çaldı.

Sultangazi’de hırsızlar elbiseleri kucaklayarak böyle çaldı

Sultangazi’de bir tekstil firmasına gelen yüzleri maskeli 5 kişi piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan elbiseleri dakikalar içerisinde çaldı. Hırsızların elbiseleri kucaklayarak götürdüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz sabah Sultangazi Esentepe Mahallesi 2148. Sokak’ta bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli olan kimliği belirsiz 5 şahıs sokakta bir süre dolaşarak iş yeri çevresinde keşif yaptı. Araçla sokak içerisine gelen şüpheliler cadde üzerinde araçla kısa bir tur attıktan sonra tekrar iş yerinin önüne geldi. 2 kişi araç içerisinde beklerken araçtan inen 3 kişi tekstil atölyesinin önüne geldi. Camın demir korkuluklarını kırarak içeri giren şahıslar, müşterisine teslim edilmek üzere depoda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan kadın elbiselerini dakikalar içerisinde topladı. Kucaklarında ve sırtlarında taşıdıkları elbiseleri dükkanın önünde bekleyen panelvan araca kısa sürede yükleyen hırsızlar, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Bu sırada bazı elbiselerin yola düştüğü ve hırsızların bunlarla ilgilenmediği fark edildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, şüphelilerin önceki gün yine panelvan minibüsle başka bir tekstil atölyesinden yaklaşık 200 bin TL’lik kot pantolon çalan kişiler olduğu değerlendiriliyor.

“İçeriden aldıklarını alıp direk arabaya yüklediler”
Olayın görgü tanığı Baran Üstündağ, “Sabah kalktım işe gidiyordum, baktım kameranın altından birileri geçip camı kırdı. Korkulukları da kırıp içeriye girdiler. İçeriden aldıklarını alıp arabaya yüklediler ve kaçtılar. Polisleri aradık, ekipler hemen geldiler. Araç içerisinde 3 kişi vardı. Arabayla önce buradan bir tur attılar sonra eşyaları alıp köşeye park ettikleri arabaya yükleyip gittiler” dedi.

Sultangazi’de hırsızlar elbiseleri kucaklayarak böyle çaldı

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