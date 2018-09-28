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Sultangazi'de huzurevinde büyük yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de  75.

Sultangazi'de huzurevinde büyük yangın (2)

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de 75. Yıl Mahallesi, Gaze Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde yangın çıktı. Binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çatı ve binanın dış cephesi alev alev yandı. Huzurevinde kalan yaşlılar tahliye edidi, dumandan etkilenenler ambulanslara alınarak ilk müdahale yapıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alındı.

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de huzurevinde büyük yangın (2)Sultangazi'de huzurevinde büyük yangın (2)

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