Sultangazi'de İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı

Sultangazi'de İETT otobüsü park halindeki TIR'a arkadan çarptı, otobüs şoförü araçta sıkıştı. Kazada otobüs şoförüyle birlikte 7 yolcu daha yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken Eski Edirne Asfaltı bir süre trafiğe kapandı.
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