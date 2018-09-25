Sultangazi'de iki araç alev alev yandı

Emin YEŞİL / İSTANBUL, ( DHA) SULTANGAZİ'de park halindeki iki araç alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. Olay, 02.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2253 sokak üzerinde park halinde olan Emir Bolat’a ait otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevler yan taraftaki minibüse de sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına madahale ederek söndürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracının kundaklandığını iddia eden Emir Bolat, “Bir komşumuz aracın ileri, geri gidip geldiğini görmüş. Ama araç içerisinde kimse var mı görememiş. Araba yerinden oynamış ve park halindeki minibüse çarpıyor. Alevler minibüse de sıçrıyor. Şu anda polis raporlarını bekliyoruz" dedi. Minibüs sahibi Şakir Koç ise, “Üst komşumuz araçtan dumanların yükseldiğini görüyor. Aracın ileri, geri hareket ettiğini görüyor. O esnada aşağı iniyor ve aracın tamamen yandığını görüyor. Kundaklanmadan şüpheleniyoruz. Bu sokakta herkes birbirini tanıyor, kimsenin kimse ile sorunu yok" diye konuştu.
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