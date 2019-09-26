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Sultangazi'de iki bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 20:34 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Sultangazi'de bulunan iki bina boşaltılarak mühürlendi.

Sultangazi'de iki bina boşaltıldı

Elif YAVUZ-Emin YEŞİL-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Sultangazi'de bulunan iki bina boşaltılarak mühürlendi.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde depremden önce de çatlakların bulunduğu belirtilen iki apartman belediye ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. 96 dairenin bulunduğu iki bina mühürlendi. Evlerinden ayrılan vatandaşlar ise konaklamak için akrabalarında kalacaklarını ifade etti. Kalacak yeri olmayan vatandaşlar ise belediye tarafından belirlenecek olan otellerde konaklayacak.
Bina sakinlerinden Nermin Aksoy, “Depremde evde değildim. Eşim ve komşularım çok şiddetli hissetti. Kızım da okuldaydı. Çok korktuk. Evimiz boşaltılıyor şimdi. Ne kadar süre eve giremeyeceğiz bilmiyoruz" dedi.
Boşaltılan apartmanın altında bulunan market sahibi Adil Erkin ise çatlakların deprem öncesi olduğunu, kolonlarda herhangi bir hasarın bulunmadığını belirtti. Erkin, “Bir kişinin şikayeti üzerine koskoca binayı boşaltıyorlar. Ben burada 5-6 senedir esnaflık yapıyorum. Bu binada herhangi bir sıkıntı yok. Fevri davranıyorlar, hemen binayı boşaltmak istiyorlar. Bugün depremi biz de yaşadık. En ufak bir döküntü olsaydı biz boşaltılmasını isterdik önce" diye konuştu.
Zabıta ve polis ekiplerince apartman etrafına emniyet şeridi çekilerek olası bir tehlikeye karşı önlem alındı.
(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de iki bina boşaltıldıSultangazi'de iki bina boşaltıldıSultangazi'de iki bina boşaltıldı

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