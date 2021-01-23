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  4. Sultangazi’de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Sultangazi’de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

23.01.2021 00:32 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de bir kamyon, çocukların camına portakal atması sonucu aniden duran kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sultangazi’de bir kamyon, çocukların camına portakal atması sonucu aniden duran kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası kamyonet içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, 23.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RS 1493 plakalı kamyonun camına Yunus Emre Bulvarı üzerinde ilerlediği sırada portakal atıldı. Aynı istikamette gitmekte olan Enes A., idaresindeki 34 FU 2456 plakalı kamyon, camına isabet eden portakal nedeniyle aniden duran sürücünün kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Enes A., kamyonet içerisinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Enes A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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