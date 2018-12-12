Sultangazi'de iki kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı; kaçış anı kamerada

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de bugün iki ayrı noktada düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Murat Ç. silahıyla birlikte yakalandı. Şüphelinin saldırının ardından kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA HASTANEYE KALDIRILDI İsmetpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda bir kişi, Gökhan Çokdüşünür(33)'ün 69 sokakta bulunan tekstil atölyesine geldi. Kısa bir süre sonra silah seslerini duyan sokak sakinleri dışarı çıktığında Gökhan Çokdüşünür'ü yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Vatandaşların yardımıyla Çokdüşünür, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çokdüşünür, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. AK PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE SİLAHLI SALDIRIYA Aynı saatlerde gerçekleşen bir başka silahlı saldırı da ise, Ak Parti Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet Yıldız, yaralandı. Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde Yıldız'a ait işyerine araçla gelen kişi, silahlı saldırı düzenledi. İki el ateş edilmesi sonucu, mermilerden biri Yıldız'ın göğsüne isabet etti. Yıldız, olay yerine çağrılan ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Yıldız'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan ise olay yerinde kaçtı. Saldırıya uğrayan Ahmet Yıldız'ın arkadaşı Cengiz Gündüz, ofiste oturduğu sırada iki el silah sesi duyduğunu ve koşarak olay yerine geldiğini söyledi. Gündüz, "Kapının önünde Ahmet ağabey bir silahlı saldırıya uğramış. Kardeşi falan buradaydı. Çapa'ya kaldırmışlar. Kimin olduğunu bilmiyorlarmış tabi. Saldırganlar iki tane kurşun atmışlar. Durumu iyiymiş. Çok şükür bir sıkıntısı yokmuş" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, "Hareket halindeyken iş yerine sıkmışlar. Silah seslerini duyduktan sonra dışarı çıktı ve Ahmet ağabeyin vurulduğunu gördük" dedi. İKİ OLAY BİRBİRİYLE BAĞLANTILI Polis, aynı saatlerde gerçekleşen saldırıların birbiri ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Saldırıların gerçekleştiği güzergahlardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olayın ardından elinde silahla bir kişinin kaçtığı görüntülere ulaştı. Görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli Murat Ç.'yi saldırılarda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Murat Ç'nin silahla yaraladığı kişilerle husumetli olduğu belirlendi. Murat Ç.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

