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Sultangazi'de iş makinesi metrelerce yuvarlandı: Sürücü yaralandı (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 19:02 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de şantiye alanında çalışma yapan iş makinesi yuvarlanarak yola devrildi.

Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de şantiye alanında çalışma yapan iş makinesi yuvarlanarak yola devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 16.30 sıralarında Cebeci Köyü yolunda meydana geldi. Yol kenarındaki şantiye alanı içinde çalışma yapan iş makinesi metrelerce aşağı yuvarlandı. Yolda ters dönen iş makinesinin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi altında sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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