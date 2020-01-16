Sultangazi’de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

Sultangazi\u2019de i\u015f\u00e7ilerin kald\u0131\u011f\u0131 bir konteynerde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u00c7\u0131kan yang\u0131nda bir i\u015f\u00e7i hayat\u0131n\u0131 kaybetti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u00dcnl\u00fclerin tasar\u0131mc\u0131s\u0131ndan inan\u0131lmaz skandal! Annesi bile deh\u015fete d\u00fc\u015ft\u00fc\u00c7iftlikte yang\u0131n: hayvanlar tahliye edildi\u00a0Beykoz\u2019da bir \u00e7iftlik alev alev yand\u0131, \u00e7obanlar faciay\u0131 engelledi
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