HABER
  4. Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi yanarak öldü

Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi yanarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 04:16 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti.

Mustafa BAKIRHAN-Ertan KILIÇ, Ozan URAL, İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti. Olay, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat alanında 02:00 sıralarında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İşçiler tarafından fark edilen yangında konteynerde kalan işçileri uyaran Mert Şen adlı işçi, arkadaşlarını kurtardıktan sonra bulunduğu konteynırdaki pencerenin küçük olmasından dışarıya çıkamadı. Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan Şen, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yapılan kontrolde Mert Şen adlı işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bazı işçiler arkadaşlarının ölümü sürenine gözyaşı döktü. Polis, işçinin yanarak can verdiği konteynerde ve inşaat alanında inceleme başlattı. Yanan işçinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılacak.

(FOTOĞRAFLI)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
Çiftlikte yangın: hayvanlar tahliye edildi Çiftlikte yangın: hayvanlar tahliye edildi 
Beykoz’da bir çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engellediBeykoz’da bir çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bursa'da ‘dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Zulalı yerlerde bulundu!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.