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- SULTANGAZİ'DE İTFAİYE EKİPLERİ HATALI PARK NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, DHA Sultangazi’de bir kadın evde yalnız olduğu sırada intihar girişiminde bulundu.

Haber - Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, DHA
Sultangazi’de bir kadın evde yalnız olduğu sırada intihar girişiminde bulundu. Kapıyı açması için çağrılan itfaiye ekipleri hatalı park nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Olay, Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın ikinci katında yaşayan Ülkü Y. (36) öğle saatlerinde çok sayıda ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Kendisine ait iş yerinden çıkarak öğlen yemeği için eve gelen Ali Y. eşinin kapıyı açmaması ve evden ses gelmemesi üzerine çilingire haber verdi. Çilingir gelmeyince Ali Y. itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakta gelişi güzel park nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, kapının kilitli olmasından dolayı eve merdivenle açık olan balkon kapısından girdi. Daireye giren itfaiye ekipleri, Ülkü Y.'yi yerde baygın halde buldu. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri de eve girdi. Burada ilk müdahalesi yapılan Ülkü Y.n ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ülkü Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Hatalı parklardan gecemeyem itfaiyeden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-İtfaiye ekiplerinin merdivenle balkona girişleri
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-İntihar eden kişiden görüntü
-Görgü tanığı ile röportaj
-Genel ve detaylar

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