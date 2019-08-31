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Sultangazi'de itfaiye ekipleri hatalı park nedeniyle zor anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ’de bir kadın evde yalnız olduğu sırada intihar girişiminde bulundu.

Sultangazi'de itfaiye ekipleri hatalı park nedeniyle zor anlar yaşadı

Emin YEŞİL/ İstanbul, (DHA) - SULTANGAZİ’de bir kadın evde yalnız olduğu sırada intihar girişiminde bulundu. Kapıyı açması için çağrılan itfaiye ekipleri hatalı park nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Olay, Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın ikinci katında yaşayan Ülkü Y. (36) öğle saatlerinde çok sayıda ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Kendisine ait iş yerinden çıkarak öğlen yemeği için eve gelen Ali Y. eşinin kapıyı açmaması ve evden ses gelmemesi üzerine çilingire haber verdi. Çilingir gelmeyince Ali Y. itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakta gelişi güzel park nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, kapının kilitli olmasından dolayı eve merdivenle açık olan balkon kapısından girdi. Daireye giren itfaiye ekipleri, Ülkü Y.'yi yerde baygın halde buldu. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri de eve girdi. Burada ilk müdahalesi yapılan Ülkü Y. ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ülkü Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOGRAF)

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